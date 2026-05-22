鈴木はここ5試合で長打も出ていない(C)Getty Imagesカブスが苦境に陥っている。現地時間5月20日、本拠地でのブルワーズに0-5で敗れ、同地区ライバルに痛恨のスイープを喫した。また、この敗戦で連敗は「5」まで伸び、4カード連続での負け越しと、悪い流れを断ち切れずにいる。【動画】打った瞬間の確信弾！鈴木誠也が放った455フィートの3ランアーチを見る黒星が増え続ける現状では、地元メディアより厳しい反応が上がるのは