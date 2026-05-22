パヘスの決勝犠飛でドジャースは敵地での3連戦を2勝1敗と勝ち越した(C)Getty Imagesナ・リーグ西地区首位攻防戦、ドジャースーパドレス3連戦が、現地時間5月20日まで行われ、ドジャースが敵地で2勝1敗と勝ち越しに成功。ドジャースは初戦を落としながら、2戦目でパドレスのクローザー、メイソン・ミラーに初黒星をつけるという劇的勝利を飾った。今季、圧倒的なパフォーマンスを続け来てきたミラーを攻略したドジャースの戦いぶ