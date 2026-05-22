嫌だったのに、何度も何度もスカートをめくられて......。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉岐阜県在住の50代女性・Sさんが10代の頃に遭った被害と、そこから助けてくれた人の思い出。＜Sさんからのおたより＞10代の時の話です。今と違ってコスプレが普及し始めた頃はイベント会場に更衣室が無い場合もあり、自宅から衣装を着用していました。その日は朝