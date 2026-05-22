俳優・中越典子（46）の夫で俳優の永井大が20日、自身のインスタグラムを更新。同日に48歳の誕生日を迎えたことを報告し、「娘が可愛い絵を描いてくれましたぁー!!!」と、長女（7）が描いてくれたという手描きイラストを披露した。【写真】「可愛いプレゼント、最高ですね」7歳長女の手描きイラストを披露した永井大永井は「本日、48歳になりました！健康に気を付けて家族の為にもまだまだ頑張ります!!これからも応援、宜しく