ポケモンとGUがコラボレーションしたTシャツが、本日22日に発売された。夏の海をテーマに、親子でマリンルックを楽しめるアイテムとなっている。【写真】センス抜群な柄！発売されたポケモン『GU』Tシャツ用意されたTシャツは、ピカチュウやラプラスなどのシルエットが描かれたものや、胸元にカビゴンが描かれたもの、キッズ向けのTシャツはギャラドスやシャワーズなど水ポケモンが集結したものや、ゲッコウガが大きく描かれた