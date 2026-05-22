2026年もグラビアシーンを牽引し続ける福井梨莉華が、21日発売の『週刊少年チャンピオン』表紙&巻頭グラビアに登場した。【画像】圧巻の美ボディ！福井梨莉華が魅せる福井が、早くも5度目の週チャン降臨。鮮やかなピンクのビキニに身を包んだ王道ド直球から、シックでエレガントな水着に身を包んでアンニュイな表情を浮かべる様子まで。デビュー当時からずーっと変わらない天真爛漫な笑顔だけじゃない、ドキリとする大人っ