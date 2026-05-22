◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-1巨人(21日、神宮球場)リーグトップの6勝目を挙げたヤクルトの山野太一投手が自身の粘りについて語りました。この日は初回を3者凡退、2回には2本のヒットとデッドボールで満塁となりますが無失点で切り抜けます。3回はノーアウト1塁2塁でダブルプレーを奪い、その後内野安打で1点を失いますが、7回1失点の好投でチームを勝利に導きました。試合後、山野投手はピンチの場面について「しっかり相手の