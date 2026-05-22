突然ですが、「トルコ」が何の略か知っていますか？次のページで確認！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「トルコ共和国」でした！トルコの正式名称は「トルコ共和国」です。英語では「Turkey」と表記されますが、2022年にトルコ政府が国際社会に対して正式名称「Türkiye（テュルキイェ）」の使用を求めたことで話題になりました。その背景には、英語の「turkey」が七面鳥を意味する単語であり、否定的なニュアンス