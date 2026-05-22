本当においしいドイツは「家庭」にある！ 『まいにちドイツ語』テキストの連載「Frau Krambeck のキッチンから～季節のドイツレシピ」では、NHKドイツ語講座でおなじみのクランベック先生が、代々大切に守ってきた「口福レシピ」の数々を季節の話題とともにご紹介しています。 今回ご紹介するのは、ドイツ人が大好きな「アスパラガス」のレシピ。「白」のイメージが強いですが、実は緑のアスパラガスもよく使いま