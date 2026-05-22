『トランスフォーマー』シリーズなどを手がけ、「破壊王」の異名を誇るマイケル・ベイが、アメリカ史上最大規模となる実話の救出作戦を描く映画を監督・製作することが明らかとなった。米が報じている。 情報筋によると、ベイはユニバーサル・ピクチャーズとタッグを組み、「エピック・フューリー作戦」中にF-15Eストライクイーグルがイランの敵陣深くで撃墜された後、救出され