人気ドラマ「ザ・ボーイズ」最終回となるシーズン5第8話『血と骨』では、ディープの因果応報ともいえる運命が描かれた。その背景について、ショーランナーのエリック・クリプキと演者のチェイス・クロフォードが語っている。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。 あれが最後のチャンスだったんだよ、兄弟--> この記事には