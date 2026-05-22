万年筆の値段を調べ、驚いた人もいるかもしれません。万年筆は数千円程度のイメージを持つ人もいますが、パイロットの人気モデルは3万円～5万円を超えるものもあります。 実際、近年は万年筆業界全体で価格改定が続いています。この記事では、万年筆が高価な理由や、値上がりの背景について分かりやすく解説します。 パイロットの万年筆は高い？ パイロットは1918年創業の老舗筆記具メーカ