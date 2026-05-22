日経平均株価がついに6万円台に突入しました。そんなニュースを見ると、「日本株を買っておいたほうがいいのでは?」と考える人は多いでしょう。ところが、資産形成の話になると、いまだに「新NISAなら全世界株式や米国株がおすすめ」と言われるのはなぜなのか……。そこで今回、「日本株がこれだけ上がっているのに、なぜ海外株なの?」の疑問に答えるべく、日経平均6万円の背景と、それでも海外株が有力候補とされる理由をわかりや