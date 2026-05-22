5月15日日本時間午後4時、米・トランプ大統領は北京から帰国の途に就いた。前編記事『「トランプ大統領閣下」とすり寄るも…米中首脳会談でトランプ政権が習近平に”塩対応”だったワケ』で見てきたように、米中首脳会談は米国の塩対応とは対照的な中国の歓待ぶりが目立った。背景にはやはり経済の低迷があるようだ。極めて異例の現象中国経済の低迷ぶりは金融面でも表れている。中国の4月の人民元建て新規融資は100億元（2300億円