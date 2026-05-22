人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。嬉しいニュースを聞いたときや、コンサートなどで盛り上がったときなどに「テンションが上がった」と言うことがありますが、この「テンションが上がる」という言葉は英語だと、どのように表現するのでしょうか。覚え