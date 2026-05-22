タフティングスタジオ「RUGS＆MOE」って？この看板が目印東京都・自由が丘駅から徒歩約1分。「RUGS＆MOE」は、タフティングというクラフト体験が楽しめるスタジオです。2025年6月にオープンし、2026年3月に内装をリニューアル。現在は、どこを切り取っても写真映えするカラフルな空間へと生まれ変わっています。「RUGS＆MOE」のカラフルな内観スタジオを手がけるのは、SNSで人気の育児漫画クリエイター「つむぱぱ」さんが代表を務