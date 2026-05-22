女性デュオDavichiのカン・ミンギョン（35）が日常を共有した。5月20日、カン・ミンギョンは自身のインスタグラムを更新。【写真】真っ白な“内もも”…カン・ミンギョンの超ミニ「（時期が）これ以上過ぎると載せられそうにないので、雨が降っているうちに急いで。しとしと降る雨に気をつけて、憂鬱な気分やセンチメンタルな感情にも気をつけて」という言葉と共に、数枚の写真を投稿した。公開された写真の彼女は、ミニスカートに