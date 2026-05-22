人気番組「夫が寝たあとに」でMCを務める藤本美貴さん（右）と横澤夏子さん＝2026年5月、東京都内、関根和弘撮影 子どもにデジタル端末をどこまで使わせるか――。子育て世代のそんな悩みについて、育児や家事をテーマにトークを繰り広げる人気のテレビ番組「夫が寝たあとに」に出演する藤本美貴さんと横澤夏子さんに聞いた。二人が考える、上手な「付き合い方」とは。（聞き手・関根和弘）――「夫が寝たあとに」では