世界最高齢の現役プロデューサー『肝っ玉かあさん』『ありがとう』『渡る世間は鬼ばかり』──TBSの大ヒットドラマを送り出してきたプロデューサー・石井ふく子。「ホームドラマの母」と呼ばれた彼女の作品群が、「TBSレトロスペクティブ映画祭石井ふく子特集」として5月22日（金）よりMorc阿佐ヶ谷ほか全国で上映される。石井の盟友・橋田壽賀子が脚本を執筆した『時間ですよ』『愛と死をみつめて』をはじめ、日本最長のドラマ