「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「電源コードの根元の太い部分」の正式名称、知っていますか？充電器や家電のコードの付け根にある、少し太くなったあの部分。コードを抜き差しするときに目にしているはずなのに、「なんとなく補強されているところ」としか思っていない方も多いかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「コードブッシュ」でした！コードブッシュは、電源コードの付け根部分