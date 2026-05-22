毎年の「恒例行事」にすぎないのか、それとも「パンドラの箱」に手を突っ込んだのか。財務省が財政制度等審議会の分科会で提言した「高齢者医療費の原則3割負担」が永田町で波紋を広げている。「財務省としては高齢者の3割負担はかねてから目指している方向なので、今回、改めて打ち出したということです。所得に応じて大多数が1〜2割となっている70歳以上の自己負担割合を、現役世代と同様に原則3割とするために具体的な制度設計