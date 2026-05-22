◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第２日（２２日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）第２ラウンド（Ｒ）は雷雲接近のため、競技スタートが遅れることが大会事務局から発表された。当初はアウト、インともに午前７時に予定されていた第１組のスタートは、午前９時３０分を予定している（同７時２０分時点）。第１Ｒを終え、昨年大会覇者の佐久間朱莉（大東建託）、菅楓華（ニトリ）、ルーキ