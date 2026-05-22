初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２２日、今月２７日の後楽園ホール大会を昨年４月２１日に９０歳で亡くなった団体会長の新間寿さんのメモリアル興行とすることを発表した。大会名は「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵＳＡＹＡＭＡＤＥＢＵＴ５０ｔｈＡ