◆米大リーグタイガース１―３ガーディアンズ（２１日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）タイガースで２４年から２年連続でサイ・ヤング賞に輝いている左腕のタリク・スクバル投手（２９）が２１日（日本時間２２日）、ブルペンでの投球練習を行った動画を、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でタイガース担当記者を務めるコディー・スティーブンヘーゲン氏が自身の「Ｘ」に投稿した。スクバルは、開幕前には