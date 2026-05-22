「史上最高の一番打者！」こう称されたリッキー・ヘンダーソンはメジャーリーグ史上でもトップクラスのスーパースターだ。通算盗塁記録は1406の歴代1位。2位のルー・ブロックが938だからぶっちぎりの記録である。シーズン最多盗塁記録は130で歴代2位。100盗塁以上を3度も記録している。他にも、通算得点記録2295が歴代1位。先頭打者本塁打81も歴代1位。通算本塁打も297を記録している。足が速いだけでなく長打力もある、対戦相手に