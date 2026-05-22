世界一の買収上手グーグルの株価が史上最高値に急騰しており、世界最大の時価総額も視野に入っています。背景にあるのは、生成AIの拡大以外の、グーグルの投資による巨額のリターンです。今回は、その要因に迫ります。グーグルの親会社であるアルファベットは、非常に好調な今年の第一四半期の決算を発表した後、株価がたびたび史上最高値を記録しました。時価総額は約５兆ドル（約780兆円）と首位のエヌビディアに肉薄しています