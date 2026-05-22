「ナイフファイト（刃物を使った格闘）」--米紙ワシントン・ポストが2026年5月11日、政権内部の関係者の発言として報じた言葉だ。舞台はホワイトハウス。争点はAI（人工知能）規制の権限を誰が握るかだ。商務省と情報機関、産業派と安保派、規制緩和の旗を振ってきたテック富豪と、復権を狙う諜報機構が、互いの縄張りをめぐって「まるでナイフを手にして争っているかのように」対立している。5月14〜15日のトランプ大統領訪中と、