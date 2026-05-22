愛ちゃんは神回の番組を生み出した素敵なお姉さん”私の顔を見に（笑）笹峯愛さんとフラウウェブの新町編集長が来てくれました♡愛ちゃんはニャンちゅうの4代目お姉さんで神回の番組を生み出した素敵なお姉さんです♡今も色々と活動中です♪新町編集長と元気玉を持って来てくれました♡盛り上がるお話から何か生まれそうです♡ワクワクしますね〜♪”5月20日、Xにこんな投稿をしたのが、声優の津久井教生さん