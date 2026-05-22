小型EV『ホンダ・スーパーワン』を発売ホンダは5月22日、小型電気自動車『ホンダ・スーパーワン（Super-ONE）』を発売する。【画像】ユカイ・ツウカイなコンパクトEV、ホンダ・スーパーワン全36枚『スーパーワン』は、軽商用EV『Nバン・イー（N-VAN e:）』や軽乗用EV『Nワン・イー（N-ONE e:）』、普通乗用EV『インサイト』に続くモデルとして、ホンダのEVラインナップに登場した。ホンダ・スーパーワン（ブーストバイオレット・