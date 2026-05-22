ランジェリーブランド「SCUU」が、2026年6月2日（火）～6月14日（日）の期間限定で、アトレ恵比寿に初のPOPUP SHOPをオープン♡会場ではSS新作アイテムや人気の再入荷アイテムを販売するほか、先行発売アイテムや限定ノベルティも登場します。ランジェリーブランドならではの美しいシルエットと快適さを兼ね備えたアイテムを、実際に試しながら選べる特別なイベントです♪ 先行発売アイテムに注目&