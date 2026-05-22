「四六時中キッチンに居るので獣医さんに相談してみたら……」【写真】「お腹すいた」キッチンにずっといる…この子大丈夫？そんなコメントとともに投稿されたエピソードが、Xで話題になっています。投稿したのは、英国ゴールデンレトリーバーの「アスラン」くん（2歳・男の子）と暮らしているAslanさん（@yuu3850）。最近、ずっと「お腹が空いた」と訴えるようにキッチンに居座ることが増えたアスランくんを心配し、病院で相談す