日産新型「スカイライン」が出現日産は2026年4月14日、「モビリティの知能化」を掲げた長期ビジョンを発表し、その中で早ければ12年ぶりの全面刷新となる新型「スカイライン」のティザー映像を公開しました。新たな方向性を示すデザインが明らかになったことで、ユーザーからも関心が高まっています。【動画】これが日産「新型スカイライン」です！ 動画で見る！今回の長期ビジョンでは、次世代技術の進化や商品ポートフォリ