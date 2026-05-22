●湿った北風の影響で きょう22日(金)は日本海側ほど初め弱い雨の所も●北風の影響で日本海側ほど気温上昇鈍い 長袖の服装が適●週末からは再びムシムシした暑さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう21日(木)にしっかり雨を降らせた前線や低気圧のまとまった雨雲は東に去っていきましたが、北からの湿った風の影響で島根県方面など日本海側に弱い雨雲がかかる所があります。県内も朝のうちはレーダーに映りにくい低い雲