＜ブリヂストンレディス 2日目◇22日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞雷雲接近のため、第2ラウンドのスタートが遅れることが発表された。アウト、インともに当初、午前7時を予定していた第1組の開始は、現時点で午前9時30分を予定している。【ライブフォト】エース継続中馬場咲希の愛用フェアウェイウッド初日も雨のなか行われた大会は、2日目の朝になっても天候が回復せず。現在も雨に