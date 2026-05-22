阿鼻（あび）叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガーがデイリースポーツに降臨だぁー！！シンガー・ソングライターの杉本ラララが、今年１２月９日に渋谷ＬＯＶＥＺ（約２０００人収容）で自身大規模となるワンマンライブ「俺の胸で泣かせてやる」を行うことが決定した。人間から悪魔を経て、昨年８月に死神に“転職”して以降、ＳＮＳで動画がバズってブレーク。今年１月には大手レーベルのソニー・ミュージックとも契約。飛