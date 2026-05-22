俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）23日の放送は、埼玉県坂戸市の「田園にたたずむ大屋根の家」を紹介する。【写真】切妻の大屋根「埼玉県坂戸市･丸邸」舞台となるのは、広がる畑の一角に建つほぼ平屋の住宅。切妻の大屋根を備え、周囲が開けた立地を生かし、四方すべてが“正面”となるよう設計された外観が特徴だ。内部は“開放空間”と“籠り空間”を交