松本まりか＆高橋メアリージュンがダブル主演を務めるMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート毎週木曜深0：59）の追加キャストが発表された。【写真】かわいい！ガーリーな装いを着こなした松本まりか今作は、演劇界の最先端をひた走る劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品。根本はオリジナル連続ドラマ初監督も務める。30代後半になるとふと胸に浮かぶ「人生ってこのまま進んでいくの??」という“