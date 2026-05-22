女優の飯島直子が１８日付で自身のＳＮＳを更新。姉と旅行をした様子をアップした。「こんばんはいやぁ、暑いです五月でこの気温夏本番がおそろしいです無事に北の国から帰還しました初姉妹旅のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」と投稿。函館の街並みやグルメの写真を公開。姉が胃薬を飲みながら食べるのを楽しんだことや、家族との旅話で盛り上がっていることを明かし「楽しかったようでなにより『姉』