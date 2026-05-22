広島市で開催されていた南極条約協議国会議が２１日閉会し、南極に生息する絶滅危惧種のコウテイペンギンについて、「優先事項として保護を推進する」との声明をまとめた。一方で、条約に基づく「特別保護種」への指定には中露が反対し、今回の会議では見送られた。３２年ぶりの国内開催となった会議は１１日に開幕し、４４か国の政府関係者や研究者ら４００人以上が参加した。生息数を減らしているコウテイペンギンの特別保