デビュー以降、グラビア界で話題沸騰、今最も注目されているニューヒロイン・加藤玲菜が、22日発売の『FRIDAY』（講談社）表紙＆巻頭12ページで登場した。【写真】圧巻の美ボディを披露した加藤玲菜さわやかな笑顔と圧巻の美ボディを惜しげもなく披露。特別付録として大ボリュームの31分収録した初めてのソロメイキングDVDがついている。そのほかにも、登録者50万人を誇る人気YouTuberの星野凛、Iカップボディの青井春、人気