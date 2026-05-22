青森競輪場の「オッズパーク杯ミッドナイトG3」は21日、最終日を終えた。S級決勝を制したのは青野将大（31＝神奈川）。これがG3初制覇だ。「うれしいです。予想外になった。自分の番では行こうと思ったけど、思ったよりいい位置になったので落ちついて行った。まさか北津留翼さんを捲れるとは思わなかった。自信になる。師匠の小原（太樹）さん、郡司（浩平）さんにいつも練習を見てもらっている。記念ではないけどG3を勝て