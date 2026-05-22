お笑いタレントの横澤夏子が２０日付で自身のインスタグラムを更新。万全の日焼け対策を披露した。「この夏は最強な私で過ごせることが決定しました！もし街中で見つけたら中身は横澤夏子なのよー！」と投稿。帽子に目以外を布で覆った姿を公開。長袖のシャツを着て、完全防備の様子を披露した。この投稿に「これ、最高ですね」「「怪しすぎて」声がかけられません」「子供の送迎でみんなコレ」「幼少期から見てきた母の姿