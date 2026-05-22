お笑いコンビの爆笑問題が、31日に放送される日本テレビ系演芸番組『笑点60周年スペシャル』(16:30〜 ※一部は関東ローカル)の演芸コーナーに出演する。爆笑問題が同コーナーに登場するのは、五代目・三遊亭圓楽さんが司会を務めていた時代以来27年ぶり。爆笑問題今回のオファーに、太田光は「単純にうれしかった」と喜びを語り、番組のために用意した新作漫才を披露する。還暦を迎え、番組とほぼ同い年だという爆笑問題。現在司会