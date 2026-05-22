相次ぐ事故の報道や、現場の教員不足が深刻な課題となるなか、学校行事や校外活動のあり方が改めて問われています。本来は子どもたちの成長を支える貴重な場ですが、リスクを冒してまで実施すべきなのか、世間の意見は分かれるところです。今回は、マイナビニュース会員310名を対象に実施した「学校行事・校外活動で『怖い』『危ない』と感じた経験に関するアンケート」の結果から、学校行事の継続に対する世間の本音や、安全な実