俳優のイ・ジュンギが、坂口健太郎主演のフジテレビ系ドラマ『kiDnap GAME』(10月スタート)に出演することが22日、明らかになった。あわせて、アリス・クー、スタンリー・ヤウ、キャリー・ウォン、ジョエル・トーレ、プリュー＝ナルポンカモン チャーイセーンの出演も発表された。イ・ジュンギ同作は、香港、韓国のパートナーとともに、日本と海外複数都市で撮影が行われる大型プロジェクトドラマ。すでに18の国と地域で放送・配信