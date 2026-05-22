小泉進次郎防衛相（45）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。俳優の大沢たかおさん（58）との笑顔ショットを披露した。「先日初対面した時のものです」小泉氏は「大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた」といい、大沢たかおさんと並んで笑顔をのぞかせる2ショットを投稿した。「このツーショットは先日初対面した時のものです」と写真について説明していた。インスタグラムに投稿された写真では、小泉氏は