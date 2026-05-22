福岡市の水族館に、1万5000匹の新たな仲間が加わりました。水槽の壁にぶつかるだけで死んでしまうほどデリケートな魚ですが、群れで泳ぐ様子は壮観です。 19日午後、福岡市東区の水族館、マリンワールド海の中道にやってきたのは、およそ1万5000匹の「マイワシ」です。春から夏にかけて日本近海を北上するマイワシは、愛媛県沖の宇和海で捕獲され、トラックで9時間以上かけて運ばれました。トラックの水槽に30分