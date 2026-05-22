アプローチショットの左手タイプと右手タイプの長所とは 左手、右手タイプそれぞれにメリットを実体験してみよう 左手タイプのスイングは上からコツンと当てる感覚で打つため出球がやや強く、距離感をつくりにくいのがやや難点です。しかし、逆の見方をすれば、いつも100以上叩いている人は、すべてのアプローチでピンの近くに寄らなくても、ザックリやトップ、シャンクなどのミスを徹底的に防止することが重要で