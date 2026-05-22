武田信玄、織田信長、徳川家康…… 名将たちと富士山の逸話 富士山は不死や権威の象徴だった 戦国時代、富士山は不死の象徴として武将たちの信仰を集めていました。駿河・甲斐・相模（現在の静岡県・山梨県・神奈川県域）からほど近い富士山は、関東甲信でしのぎを削る武田・今川・北条氏による甲相駿三国同盟の精神的象徴ともいえる存在だったようです。 なかでも駿河の今川氏は、富士山を霊場として修業を行う村山修験