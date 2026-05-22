福岡県内は21日、多いところで20ミリを超えるまとまった雨となりました。ただ、福岡管区気象台によりますと、5月の九州北部は、平年と比べて雨の量がかなり少なくなっているといいます。 ■太田陽アナウンサー「福岡市内の青果店です。少雨により、野菜の値段にも影響が出ています。こちらのキャベツは1玉200円台となっています。」福岡市中央区の青果店では、少雨の影響で、葉物野菜を中心に価格が上昇しています。